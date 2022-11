Altra sconfitta in trasferta per il Messina

Di Umberto Frassica – Dopo la bella vittoria contro il Monterosi Tuscia, il Messina si presenta a Pescara in cerca dei primi punti in trasferta utili per puntare alla salvezza.

Il Pescara invece viene da tre vittorie consecutive, con la voglia di consolidare ulteriolmente il secondo posto in classifica.

Auteri parte con un 3-4-3: Lewandowski; Berto, Camilleri, Filì; Fiorani, Mallamo, Fofana, Fazzi; Grillo, Balde, Catania.

I padroni di casa, allenati da Alberto Colombo, partono con un 4-3-2-1: Plizzari; Cancellotti, Brosco, Boben, Milani; Gyabuaa, Palmiero, Mora; Cuppone, Desogus; Lescano.

Il Pescara parte subito forte e al 10’ c’è il primo pericolo per Lewandowski: ottima azione di Desogus che però fa partire un tiro che va a finire direttamente sull’estremo difensore del Messina.

Gli abruzzesi si rendono pericolosi per la prima mezz’ora e al 32’ trovano il gol del vantaggio: Vergani su cross di Cancellotti, colpisce la palla di testa che finisce alle spalle di Lewandowski.

La reazione del Messina tarda ad arrivare, e solo nel finale del primo tempo un tiro di Iannone prova a impensierire l’estremo difensore abruzzese.

Il primo tempo si chiude cosi con il Pescara in vantaggio per 1 a 0.

Il secondo tempo riprendere con i padroni di casa che cercano di proteggere il risultato: al 57’ però è Iannone a provarci con una conclusione dalla distanza che però Plizzarri è bravo a bloccare.

Qualche minuto più tardi ci prova anche Catania ma nulla di fatto.

Al 65’ invece Cuppone prova a segnare il goal del 2 a 0 in contropiede a tu per tu con Lewandoski, che si supera e compie un ottima parata.

Nel finale di partita il Messina ci prova in tutti i modi a portare a casa il pareggio ma nulla di fatto, purtroppo esce sconfitto dallo stadio “Adriatico”.

Per il Messina arriva così la settima sconfitta in trasferta e scende al penultimo posto con soli 10 punti.

A fine partita Auteri ha dichiarato come la squadra sia “viva” e che meritasse il pareggio per quanto fatto vedere in campo.

Prossimo appuntamento per il Messina sarà in casa contro il Potenza, il 20 novembre alle ore 14:30.

