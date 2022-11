Migranti, pattugliatore della Gdf con 148 persone a bordo attracca a Messina

Sono in corso le consuete attività di identificazione e primo soccorso di circa 148 migranti approdati, verso mezzogiorno, a bordo di un pattugliatore della Guardia di Finanza al Molo Norimberga di Messina. Le operazioni di soccorso, effettuate con un’operazione di SAR, in favore di due pescherecci, sono iniziate ieri sera. Per le operazioni di prima accoglienza, risultano interessati diversi porti, tra cui Messina. Dalle prime notizie, non ufficiali, a bordo c’erano 134 uomini, 10 donne e 4 minori.

A seguire è giunto in porto un secondo pattugliatore con ulteriori 61 cittadini non comunitari. I migranti sembrerebbero prevalentemente di nazionalità egiziana, siriana e pakistana.

