Concorso dirigenti medici, Uil-Fpl chiede all’Asp annullamento della delibera di nomina commissione

La Uil-Fpl di Messina con una nota indirizzata al Commissario dell’Asp e ai vertici di alta direzione dell’Ente, e per conoscenza all’assessore regionale alla Salute, chiede l’immediata revoca della delibera con la quale viene nominata la commissione esaminatrice del concorso per 10 Dirigenti medici. La nota a firma del segretario generale, Livio Andronico, intende sollecitare l’Asp a procedere alla stabilizzazione del personale già presenti in organico.

“La scrivente organizzazione sindacale, con nota del 03/09/2022, ha inviato osservazioni alla delibera n.1607 del 7/04/2022, stante che, codesta amministrazione, con il predetto atto, in disaccordo con la circolare assessoriale prot. n.4265/gab, ha indetto un avviso di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di posti vacanti di diverse discipline dell’Area medica, nonostante in organico risultassero ben 10 dirigenti medici, specialisti in Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, in possesso dei requisiti per la stabilizzazione, previsti dalla Legge 234 del 30/12/2021. Ciò premesso, appare veramente singolare che codesta amministrazione, nonostante abbia manifestato in più occasioni, ampie rassicurazioni in merito alla stabilizzazione del predetto personale, con delibera di cui all’oggetto proceda ugualmente con la “Nomina Commissione Esaminatrice Avviso Pubblico Concorso, Titoli Ed Esami, n.10 Posti di Dirigente Medico di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica”, che, oltre a comportare delle spese di commissione, potrebbe essere causa di numerosi contenziosi.

Pertanto, per quanto sopra, la scrivente organizzazione sindacale chiede la revoca in autotutela della delibera prot. 4734/cs del 18/11/2022, stante che nessun concorso per Igienisti può essere avviato da codesto ente, in quanto, in organico, già risultano tali figure che al 30/06/2022 hanno maturato i requisiti per la stabilizzazione, ai sensi della succitata normativa. All’Assessore alla Salute, Dott.ssa Giovanna Volo, si chiede un autorevole intervento per la verifica della correttezza degli atti amministrativi posti in essere dall’ASP di Messina, che a parere della scrivente organizzazione sindacale meriterebbero di essere attenzionati, nel rispetto del personale medico precario che, avendone i requisiti, ha pure partecipato all’avviso di ricognizione pubblicato sul sito aziendale dell’ASP di Messina”.

E’ quanto si legge nella nota sindacale.

