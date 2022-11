Maltempo Eolie, Schifani: «Ho sentito sindaco, situazione sotto controllo e presto riunione con Protezione civile»

«Ho sentito al telefono il sindaco di Lipari Riccardo Gullo per accertarmi che la situazione relativa al maltempo sia sotto controllo e mi ha assicurato che lo è. Nei prossimi giorni ci sarà una riunione tra sindaco e Protezione civile per verificare gli eventuali danni e monitorare lo stato dei luoghi».

Lo dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, con riferimento al maltempo che ha investito in queste ore le Isole Eolie.

