PD all’Ars: Calogero Leanza eletto vicepresidente della Commissione Salute

Il parlamentare regionale del Pd, Calogero Leanza, è stato eletto vicepresidente della VI Commissione ‘Salute, Servizi Sociali e Sanitari’ dell’Ars.

“Ringrazio i colleghi parlamentare per la fiducia che hanno riposto in me, all’interno di una delle commissioni più importanti del Parlamento siciliano. La Sanità in Sicilia è un settore estremamente complesso, nel quale bisogna agire con attenzione e grande responsabilità nell’interesse esclusivo del miglioramento dei servizi per la salute e l’assistenza dei siciliani”, commenta a margine dell’elezione il deputato dem.

“Ci sono tanti dossier aperti e situazioni che bisogna affrontare. Tra le prime questioni non più rinviabili – osserva Calogero Leanza – e per le quali prendo l’impegno già da adesso, a cominciare dalla provincia di Messina: il rilancio dell’ospedale ‘Cutroni Zodda’ di Barcellona; i gravi problemi del nosocomio di Lipari; inoltre, garantire il futuro, evitandone la chiusura, dell’importantissimo ‘Centro cardiologico pediatrico Mediterraneo’ del ‘Bambin Gesù’ dell’ospedale San Vincenzo di Taormina e risolvere la vicenda del medico di base e del pediatra a San Teodoro e Cesarò”.

