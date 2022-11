Servosterzo idraulico: perché la vostra auto ne ha bisogno e in cosa consiste?

L’uomo moderno preferisce circondarsi di comfort. Dopo tutto, l’auto è anche uno strumento che rende la vita molto più facile. A sua volta, anche la guida è stata resa più semplice, in modo da poter ottenere il massimo dal proprio viaggio. Pensate alle auto del passato e a come era difficile per i conducenti eseguire anche la più semplice delle manovre. Oggi, grazie al servosterzo, bastano pochi e leggeri tocchi. Che cos’è il sistema e come funziona? Scopriamolo insieme.

Foto del servosterzo tratta da auto-doc.it

Perché un’auto ha bisogno del servosterzo?

Se si pone la domanda a un automobilista esperto, la risposta sarebbe qualcosa del tipo: “Facilita la sterzata”. C’è del vero in questo, ma non è così semplice. Il sistema viene montato sul veicolo per ridurre il rapporto di sterzata. Che cosa significa? Semplice: maggiore è il rapporto, minore è lo sforzo necessario per eseguire una manovra di svolta. Quindi, per girare, non sarà necessario ruotare la ruota quattro o addirittura cinque volte, ma solo tre o addirittura due. Ciò significa che l’auto è più maneggevole e più facile da guidare. Questa funzione è particolarmente utile in situazioni impreviste e di emergenza (ad esempio, incidenti). In questo caso, l’aumento di potenza vi aiuterà a spostare più rapidamente l’auto fuori dal pericolo, perché dovrete fare meno movimenti per farlo. Concludiamo quindi che il servosterzo non è solo una questione di comfort, ma anche di sicurezza. Il sistema è inoltre progettato per assorbire gli urti che vengono trasmessi al volante. Si tratta di situazioni in cui si urta una ruota contro un ostacolo durante una manovra o si è abbastanza imprudenti da prendere una buca.

In cosa consiste il sistema di servosterzo?

Sopra abbiamo conosciuto lo scopo di questo sistema. Nella stessa sottosezione, propongo di dare una breve definizione di servosterzo e di dire qualche parola su come è composto il sistema.

Il servosterzo idraulico è un componente del sistema di sterzo in cui lo sforzo supplementare per girare il volante è creato dalla pressione idraulica.

Per riassumere brevemente quanto sopra: il servosterzo idraulico è un componente dello sterzo in cui lo sforzo ausiliario per girare il volante è creato dalla pressione idraulica. L’aspetto importante è che questo sistema si adatta a qualsiasi tipo di meccanismo di sterzo. Nelle autovetture, lo sterzo a cremagliera è il più comune. Ecco perché daremo un’occhiata alla sua configurazione. Comprende:

serbatoio, che è il serbatoio del fluido di lavoro;

pompa dell’olio;

distributore direzionale;

cilindro idraulico;

tubi flessibili per il collegamento.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it