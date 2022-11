Madonna di Alibrandi, Amata accoglie appello dei messinesi e impegna la Regione ad acquisire l’opera

«La Regione Siciliana è fermamente intenzionata ad acquisire la “Madonna con Bambino e San Giovannino”, il quadro attribuito al pittore messinese Girolamo Alibrandi che sarà messo in vendita dalla casa d’aste parigina Artcurial domani, 25 novembre». Lo dichiara l’assessore regionale ai Beni culturali e all’identità siciliana, Elvira Amata, raccogliendo e condividendo l’appello sottoscritto da un gruppo di studiosi e cittadini messinesi, affinché l’opera venga esposta nella sede naturale del Museo di Messina.

«Tuttavia – precisa l’assessore Amata – le procedure burocratiche previste dalla legge, che la Regione aveva già avviato, non consentiranno di formalizzare per tempo la partecipazione all’asta secondo le condizioni richieste dalla casa di vendita. Il mio auspicio è, pertanto, che un privato possa acquistare il bene con l’obiettivo di consegnarlo alla Regione Siciliana, affinché entri a far parte del patrimonio del Museo regionale di Messina. Per questo siamo pronti da subito a sottoscrivere un atto d’obbligo impegnandoci a rimborsare tutte le spese sostenute dal privato per acquisire l’opera».

