“NO ad un’ulteriore centrale termoelettrica nella valle del Mela”, l’appello alla Regione Siciliana

“Abbiamo combattuto e sconfitto l’inceneritore del Mela per mantenere un punto fermo: nella valle del Mela non è possibile aggiungere nessun altro impianto inquinante, con bruciatori e ciminiere, ma bisogna semmai ridurre l’inquinamento”. Così in una nota annunciano battaglia i cittadini della Valle del Mela contro la centrale termoelettrica “peaker” proposta dalla Duferco di Giammoro, che “per quanto di dimensioni inferiori rispetto alle più grosse industrie della valle del Mela, comporterebbe comunque un aggravio del già preoccupante carico emissivo che grava sul comprensorio, responsabile di seri pericoli per la salute dei cittadini”.

Il Comitato dei cittadini contro l’inquinamento nella valle del Mela, l’Associazione ARCI Messina APS e il Circolo Zero Waste Sicilia “A. Carmoz” hanno inviato stamane all’Assessore regionale all’Ambiente ed al Dirigente del Dipartimento regionale dell’Ambiente una nota, sottolineando che “dopo l’annullamento di una prima autorizzazione rilasciata dalla Regione l’anno scorso, ottenuta grazie al ricorso di alcuni cittadini che hanno aderito al nostro appello, la Regione si appresta a rilasciare una seconda autorizzazione che riproduce la gran parte dei vizi della prima”.