Emergenza acqua: riparazione in tempi record, erogazione anticipata

Ci sono voluti meno giorni di quelli preventivati per i lavori sulla condotta che collega il serbatoio Montesanto a quello di Tremonti. I tecnici già ieri hanno rimosso la vecchia condotta e saldato il primo pezzo di quella nuova, e alle prime ore di questa mattina hanno completato i lavori. Dunque la distribuzione dell’acqua è stata dunque anticipata garantendo un ritorno alla normalità molto prima del previsto.

I lavori di saldatura sono stati ultimati alle ore 6,00 e successivamente è stata aperta l’intera condotta Montesanto – Tremonti per la fase di collaudo. Alla fine del collaudo e alla verifica della condizioni di sicurezza, si procederà all’avvio dell’erogazione che si stima dovrebbe avvenire intorno alle ore 16,00 mentre l’erogazione regolare si avrà intorno alle 22-23:00 in tutta la città.

“Siamo in fase di collaudo sulla tenuta della condotta, sia sul tratto in oggetto che sull’intero collegamento tra Montesanto e Tremonti – commenta il Dgff Salvo PUCCIO – anche alla luce della necessità di completare il tutto evitando le problematiche connesse all’arrivo della nuova perturbazione sulla città”

Seguiranno aggiornamenti in merito alla conferma degli orari dell’erogazione.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it