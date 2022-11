Prima di Natale sarà operativa una nuova vettura tramviaria riqualificata

Arriverà a dicembre il nuovo tram revampizzato per ATM dalle officine campane De Luca. Durante il sopralluogo svolto ieri dal Presidente, Giuseppe Campagna, si è verificato lo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione e ammodernamento delle varie vetture, e in particolare del veicolo che verrà riconsegnato nell’arco del prossimo mese. Dopo i necessari collaudi in loco, il tram entrerà prontamente in servizio, aumentando ulteriormente la frequenza delle corse. Altri due sono i veicoli che invece torneranno in città pienamente operativi entro la primavera.

“Si tratta di un processo sotto gli occhi di tutti, a qualcuno evidentemente dà fastidio che ATM funzioni, che il servizio per la cittadinanza vada sempre più ad aumentare, e soprattutto che il tram torni allo splendore, ma non si può fermare il progresso. E quanto abbiamo già fatto e stiamo continuando a fare nei prossimi mesi è, appunto, evidente” – dichiara Campagna.

La nuova vettura sarà caratterizzata da una completa riqualificazione della parte meccanica ed elettronica oltre a un rinnovo degli interni e un nuovo look. Questa iniziativa si inserisce nel più ampio processo di completo riammodernamento della linea tranviaria che grazie a oltre 40 milioni di investimenti porterà a una rivoluzione del sistema del trasporto pubblico locale nella nostra città.

