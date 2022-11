Live Concert degli APOGOD PROJECT per NUTRIMENTINPERIFERIA: il 2 e il 4 dicembre

Venerdì 2 e domenica 4 dicembre, nell’ambito del progetto NutrimentINPeriferia, si terrà

l’atteso concerto del duo Apogod Project formato da Patrick Fisichella e Giovanni Puliafito.

I due compositori hanno di recente pubblicato un disco dal titolo A PROG BIBLE, un progetto

della durata di quattro anni circa con l’obiettivo di mettere in musica l’Antico Testamento

ed in particolar modo i suoi primi due libri, Genesi ed Esodo.

Nel prossimo weekend, gli Apogod Project presenteranno al pubblico la loro fatica

discografica in un Live Concert pensato appositamente per NutrimentINPeriferia e prodotto

da Nutrimenti Terrestri. La prima assoluta di terrà venerdì 2 dicembre alle ore 21.00, all’Aula

Magna Vittorio Ricevuto del Polo Universitario di Papardo e il concerto sarà in replica

domenica 4 dicembre alle ore 19.30 al Teatro S.Matteo di Giostra. In questa produzione

Nutrimenti Terrestri, il duo Fisichella Puliafito eseguirà dal vivo i brani contenuti nel disco A

PROG BIBLE ma i due compositori non saranno da soli sul palcoscenico. Insieme a loro

Salvatore Cappellano alla voce, ed un ensemble dell’Orchestra Filarmonica di Giostra diretta

dal Maestro Francesco Sgrò con Erika Perrone al violino, Christian Foti al violino, Daniele

Testa alla viola, Elisabetta Palmieri al violoncello, Emmanuela Angela Paolata al flauto, Kevin

Cardullo al clarinetto, Emanuele Maria Romano al corno.

A PROG BIBLE

ApoGod Project – A Prog Bible è un’opera nata da un’idea di Patrick Fisichella e Giovanni

Puliafito nel luglio 2018. Rappresenta la loro personale visione dell’Antico Testamento in

musica. “ApoGod” perché è una scrittura musicale che può essere considerata “APOcrifa”,

perché interpreta la Bibbia solo come un poema epico, emozionante, avvincente e

sanguinario. “APOstatica” proprio per le idee e gli orientamenti degli autori. “APO” è anche

inteso come acronimo di -Another Point Of View- appunto. ApoGod Project- A Prog Bible è

un album Rock-Metal Symphonic Progressive, scritto e prodotto a quattro mani in tutte le

sue parti da Giovanni Puliafito (Pianos; Synth; Tastiere; Batteria e Orchestra) e Patrick

Fisichella (Chitarre; Bassi; Testi; Registrazione; Mixing; Mastering). Il disco, pubblicato il 28

luglio scorso, ha già registrato apprezzamenti e clamoroso successo in Italia e soprattutto

all’Estero fino in Cile, destando la curiosità e l’interesse di molti addetti ai lavori. I due

musicisti sono stati recensiti dalle più importanti testate internazionali specializzate in

materia di musica Prog Metal e sono già stati ospiti di diverse trasmissioni radio per

raccontare la genesi e l’evoluzione di questa avventura.

