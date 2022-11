Scomparsa della musicista Anna Laimo. Messina piange un’altra artista locale

Questa notte è venuta a mancare Anna Laimo, pianista e musicista figlia del celebre Maestro di Musica Franco Laimo e sorella del già Consigliere della V Municipalità Franco Laimo jr.

Ha combattuto contro una brutta malattia. Anna ha dedicato la sua vita alla sua grande passione, la musica, non solo in Sicilia, ma anche in Calabria ed in tutta Italia, collaborando con varie celebrità nazionali ed internazionale.

I funerali si terranno domani 1 dicembre presso la Chiesa di San Francesco d’Assisi San Licandro alle ore 16.00

