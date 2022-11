Torrenti: avviati dall’Autorità di Bacino interventi a Bordonaro, Papardo, Ciaramita e Annunziata

Hanno preso il via gli interventi di manutenzione straordinaria per la cura e la pulizia di quattro corsi d’acqua nel territorio del Comune di Messina. Lavori che serviranno a eliminare il rischio di esondazione e che sono stati disposti dagli uffici dell’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, diretti da Leonardo Santoro.



«L’Autorità di bacino interviene – afferma Santoro – per far fronte alle criticità irrisolte sul territorio». La manutenzione riguarderà i corsi d’acqua Bordonaro, Papardo, Ciaramita e Annunziata, che presentano situazioni di criticità e sui quali si interverrà a seguito della constatazione della “somma urgenza”. Nello specifico, i lavori, per i quali occorreranno poco più di 177 mila euro, consisteranno nella trinciatura della vegetazione spontanea delle aree e delle scarpate arginali e nella risagomatura degli alvei con mezzo meccanico cingolato con “inalveamento a centro alveo”. La durata degli interventi, che saranno eseguiti dalla ditta “Messina Noleggi srl”, aggiudicataria della gara con un ribasso del 7%, sarà di novanta giorni.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it