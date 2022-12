ACR Messina, Auteri: “Dobbiamo invertire la tendenza”

Di Umberto Frassica – Il Messina affronterà domani la difficile trasferta di Castellammare di Stabia contro la Juve Stabia, partita valida per la 18° Giornata di campionato.

La formazione campana si appresta ad affrontare i giallorossi dopo la vittoria per 1 a 0 contro la Fidelis Andria di domenica scorsa.

Guardando le statistiche, non segna tanto ma subisce anche molto poco e vanta la seconda miglior difesa del campionatodopo il Catanzaro.

Il Messina, di contro, è chiamato al riscatto dopo la pessima prestazione casalinga contro il Picerno.

Mister Auteri, nella conferenza pre-partita di stamattina ha cosi dichiarato: “Dal punto di vista emotivo non è stato semplice assorbire la botta della prestazione e del risultato dell’ultima partita. Tranne Camilleri, Fazzi e Filì, gli altri saranno praticamente tutti disponibili. E’ l’ultima partita fuori casa del girone d’andata e dobbiamo invertire la tendenza:abbiamo la necessità e il bisogno impellente di fare punti e non soltanto di fare prestazione; andremo a giocarci la partita con la massima attenzione e con i giusti equilibri per confrontarci sul campo”.

Ha poi concluso la conferenza presentando così la partita di domani: “Un altro avversario che ha qualità tecniche ed è benorganizzato: in attacco ha tanta qualità. Una squadra che ha valore e lo dice anche la classifica. Noi siamo ultimi in questo momento ma bisogna andare a fare una partita adeguata per fare risultato perché questo è fondamentale”.

