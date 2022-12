Alla Sala Laudamo venerdì 16 “Classiche emozioni”

Venerdì 16, alle ore 19:00 , nuovo appuntamento con la musica proposta dall’Associazione Orchestra da Camera di Messina. Ad esibirsi alla Sala Laudamo, sarà il duo formato da Alessandro Perpich al violino e Gabriela Orlando al pianoforte, in un concerto dal titolo “Classiche emozioni”. L’Open Concert sarà come di consueto proposto dal Conservatorio Corelli di Messina con il pianista Andrea CannataAlessandro Perpich, nato a Firenze, ha intrapreso giovanissimo lo studio della musica sotto la guida del padre e si è diplomato a pieni voti e lode sia in violino presso il Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia, sia in viola presso il Conservatorio” Niccolò Piccinni” di Bari. Ha tenuto concerti in USA, Sudamerica, Asia, Europa (Festival di Salisburgo, Salle Pleyel e Opera Garnier di Parigi, Avery Fisher Hall di New York, Ravinia Festival di Chicago, Tanglewood -Boston, Musikverein di Vienna, Coliseum di Buenos Aires, Teresa Carreno di Caracas, Suntory Hall di Tokio, Scala di Milano).

Ha inciso diversi CD e ha vinto numerosi premi Internazionali.Gabriella Orlando, ha conseguito i diplomi accademici col massimo dei voti in Pianoforte, Composizione, Strumentazione per banda, Musica corale e direzione di coro presso i Conservatori “U. Giordano” di Foggia, “N. Piccinni” di Bari, “S. Cecilia” di Roma allieva dei maestri Hector Pell e Sergio Cafaro (pianoforte), Teresa Procaccini, Edgar Alandia e Franco Donatoni (composizione), Arturo Sacchetti (organo e canto gregoriano), Giuseppe Piccillo (direzione di coro).

