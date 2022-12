La Compagnia Gramelot torna in scena con “Un Natale da Dio”

La compagnia “Gramelot”, fondata e diretta dall’attore e regista messinese Fabio La Rosa,

recentemente premiato con il conferimento del premio “Cartagine” presso la sede del Parlamento Europeo a Roma, ha aperto ieri sera la stagione teatrale 2022/2023, portando in scena alle ore 21:00, presso il Teatro “Annibale di Francia” di Messina, la commedia “Un Natale da Dio”, che sarà replicata oggi, alle ore 18:00 nel Teatro di Pace del Mela (ME).

La stagione proseguirà sino al prossimo maggio con altre tre rappresentazioni che saranno postati in scena sempre nei teatri “Annibale di Francia” di Messina e in quello di Pace del Mela.

Ad esibirsi in scena, oltre a Fabio La Rosa, ci saranno anche gli attori Antonella Borgosano, Laura Calabrese, Mario Calabrese, Giusi Ionata, Nello Ciavirella, Paolo Pergolizzi, Graziella Triburgo, Daniele Ficarra, Silvia Castelli, Francesco Barone, Fabio Irrera, Simona Travia, Antonio Antonazzo e Giuseppe Licata.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it