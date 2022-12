ACR Messina. Il tecnico Auteri e il ds Pitino presentano le dimissioni

Di Umberto Frassica – Stasera il Messina affronterà la difficile trasferta di Crotone, match valevole per la prima giornata del girone di ritorno.

A poche ore dall’inizio della partita la società ha fatto sapere che il tecnico giallorosso Gaetano Auteri e il direttore sportivo Marcello Pitino hanno presentato le dimissionirispettivamente dai propri incarichi, accettate dal presidente Sciotto.

Nei giorni scossi sono state effettuate le giuste valutazioni su come continuare: lo staff tecnico e la società sono state fortemente contestati dai tifosi per i pessimi risultati ottenuti dalla squadra sul campo.

Per il momento il gruppo viene affidato al vice allenatore,Daniele Cinelli, che siederà dunque in panchina contro il Crotone, prima della sosta natalizia.

Si attende un Natale “caldo” per il Messina: è da vedere come e con chi la società intenderà procedere per abbandonare l’ultima posizione.

