Epifania, la calza si regala anche agli adulti: ecco 5 oggetti da poter inserire insieme ai dolci

L’Epifania, nota anche come Giorno dei Re Magi, è una festività cristiana che celebra la visita dei Re Magi al Bambino Gesù. Questo giorno viene celebrato dai bambini di tutto il mondo, che ricevono regali dai loro genitori o da altri membri della famiglia. E gli adulti? Cosa ricevono per l’Epifania?

La risposta di solito è: non molto. I più grandi avrebbero bisogno di articoli da calza più appropriati di quelli che si danno ai giovani. Ecco perché potete dare un’occhiata qui se state cercando qualcosa di divertente e interessante da regalare a un adulto il giorno dell’Epifania.

I 5 regali migliori da poter inserire nella calza

Il giorno della Befana, tra miti e curiosità, viene ormai festeggiato da tempo anche dagli adulti. Anche loro, quindi, possono ricevere la propria calza personale, ma come va caratterizzata? Innanzitutto, bisogna partire da un concetto che deve essere chiaro: il regalo da inserire nella calza della Befana deve essere piccolo. Al suo interno, infatti, vanno comunque inseriti una serie di dolcetti (che fanno sempre molto piacere) e uno o due doni come quelli che suggeriremo più avanti. Se si finisse per inserire all’interno della calza un oggetto troppo grande, il rischio che si correrebbe è quello di rovinare i cioccolatini oppure, addirittura, quello di rompere qualcosa. Detto ciò, diamo un’occhiata ai possibili oggetti che potreste far trovare all’adulto a cui è indirizzata la vostra calza.

Cosmetici: sono sempre ben accetti, soprattutto per gli amanti della cura personale. Ne esistono tantissimi, di vario tipo: dai trucchi alle creme per il viso e il corpo. Per quanto riguarda i primi, il suggerimento è quello di inserire all’interno della calza oggetti come matite per gli occhi, rossetti, correttori e fondotinta: si confonderanno per bene con i dolcetti e la sorpresa sarà garantita.

Cuffiette senza fili: l’ideale per gli amanti della comodità e della musica. Un paio di cuffiette senza fili, insieme alla loro custodia, saranno facilissimi da inserire all’interno della calza senza far destare nessun sospetto. Il loro utilizzo ormai è sempre più diffuso. Grazie alla possibilità di potersi allontanare dal dispositivo che riproduce l’audio, vengono utilizzate dappertutto: in automobile, sui mezzi pubblici e perfino a casa.

Stick di tabacco: il regalo adatto a chi è un fumatore. A differenza delle classiche sigarette, quest’ultimo sarà compatto e facile da nascondere all’interno della calza. Per farsi un’idea, sul sito di alcuni distributori specializzati si può vedere il costo di un device per tabacco riscaldato. Grazie alla sua praticità, questa tipologia di dispositivo sarà comodo da trasportare per qualsiasi occasione.

Un gioiello: è senz’altro un regalo più dispendioso, ma che al tempo stesso potrebbe comportare un effetto maggiore di stupore. Una collana, un bracciale o, addirittura, un anello possono essere regalati anche in giorni di festa come l’Epifania. La calza, in questi casi, si trasforma nel posto ideale dove nascondere il proprio gioiello per fare una proposta speciale alla persona che si ama.

E-reader: se la persona a cui si sta facendo un regalo per la Befana è un’amante dei libri, allora questo è il dono perfetto. Gli e-reader sono un dispositivo essenziale per chiunque ami leggere in qualsiasi luogo e in qualsiasi ora. Al loro interno potranno essere inseriti centinaia di libri, mantenendo però uno spazio ridotto in borsa, nello zaino e, in questo caso, nella calza.

