In occasione delle giornate festive per il Natale 2022, il Gran Camposanto e tutti i cimiteri suburbani saranno aperti, dalle ore 8 sino alle 13, domenica 25, lunedì 26 dicembre, domenica 1 e venerdì 6 gennaio. Per gli altri giorni del mese in corso e di gennaio 2023 tutti i Cimiteri osserveranno la chiusura settimanale prevista.