Partorisce in un parcheggio condominiale a Faro Superiore e abbandona la neonata

E’ stata costretta ad abbandonare la sua piccola dopo averla partorita? Sono ancora tutti da chiarire i contorni di questo dramma natalizio, che stamattina si è rivelato in tutta la sua crudezza. Una neonata è stata abbandonata e salvata da chi, sentendo i vagiti, ha allertato la polizia municipale. La piccola, secondo le prime indiscrezioni, non è in pericolo di vita e si trova ricoverata nel reparto di pediatria del vicino ospedale Papardo.

La puerpera – secondo alcune fonti giornalistiche– avrebbe partorito all’interno del parcheggio di un condominio a Faro Superiore, subito dopo sarebbe scappata abbandonando la neonata a ridosso di un’automobile.

A fare la scoperta sono stati alcuni cittadini richiamati dai vagiti della piccola. Sul posto è subito intervenuta una volante della Polizia di Stato che ha allertato il 118.

Sono state subito avviate le ricerche della mamma, che potrebbe essere una cittadina straniera.

