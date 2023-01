ACR Messina. Sulla panchina torna Ezio Raciti

Di Umberto Frassica – Dopo le dimissioni di Gaetano Auteri dello scorso 23 Dicembre, oggi la società ha comunicato tramite i suoi canali ufficiali, di aver ingaggiato mister Ezio Raciti; al suo fianco siederà sempre mister Cinelli come vice.

I tifosi hanno ottimi ricordi dell’allenatore catanese che fu protagonista della salvezza dello scorso anno. La situazione era leggermente diversa e quest’anno ci vorrà qualcosa in più per puntare a una difficile salvezza ma il primo passo, dopo settimane di silenzio, è stato fatto. Ora tocca investire sul mercato per trovare i giusti elementi che possano dare qualità ed esperienza alla rosa.

Già stamane il nuovo tecnico ha diretto il suo primo allenamento allo stadio “G. Celeste” e venerdì mattina ci sarà la sua prima conferenza stampa da nuovo tecnico giallorosso per poi sedere sabato in panchina contro il Virtus Francavilla.

Vista la situazione disastrosa che trova è doveroso augurarli buona fortuna e i tifosi tutti si augurano che possa replicare la grande impresa compiuta l’anno scorso.

