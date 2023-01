Alberto Urso questa sera in concerto a Piazza Duomo: stamani l’incontro a Palazzo Zanca con il Sindaco Basile

Il Sindaco Federico Basile ha ricevuto oggi, mercoledì 4, a Palazzo Zanca il cantante messinese Alberto Urso, nel corso di un incontro aperto alla stampa, cui ha preso parte l’Assessore Liana Cannata. È stata l’occasione per dare il benvenuto all’artista, a poche ore dall’inizio del suo concerto che si terrà questa sera, alle ore 21, a Piazza Duomo. “Accogliamo un concittadino che per la prima volta si esibisce in concerto nella sua città natale, un appuntamento quello di stasera – ha evidenziato il Sindaco Basile – che conclude ufficialmente il cartellone degli eventi natalizi e di fine anno promossi dall’Amministrazione comunale”.

“È sempre motivo di orgoglio che giovani concittadini come Alberto portano alto il nome di Messina al di là dello Stretto ed auspico – ha concluso Basile – che il suo bagaglio artistico possa essere anche di supporto nell’ambito del piano promozionale Messina Città degli Eventi e della Musica per farlo diventare uno degli ambasciatori della nostra città e della musica nel panorama internazionale”. Urso ha aggiunto “attualmente vivo a Toronto per la realizzazione di un nuovo progetto con The Tenors, e a breve partirà il tour. Sono sempre felice di potere cantare nella città dove sono nato, cresciuto e condiviso ricordi meravigliosi e certamente non dimentico di essere un messinese”.

