SIT-IN DI SOLIDARIETA’ alle donne e al popolo iraniano

A causa della concomitante presenza sul territorio cittadino di altre due manifestazioni itineranti, tra cui la maratona organizzata dal Comune di Messina in tutto il centro città che comporta l’interdizione al traffico delle principali arterie viabili, il Comitato donnevitalibertà ha avuto la necessità di convertire il CORTEO DI SOLIDARIETA’ alle donne e al popolo iraniano in un SIT-IN (quindi statico, non venite a propormi di fare una passeggiata con lo striscione) che avrà luogo in Largo Seggiola – fronte Cinema Lux alle ore 11.30.

