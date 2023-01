La cura Raciti funziona, il Messina vince e convince

Di Umberto Frassica – Il Messina apre il nuovo anno in casa contro il Virtus Francavilla con in panchina il nuovo allenatore Enzo Raciti e dopo aver ufficializzato il primo rinforzo, il portiere Fumagalli dalla viterbese.

I giallorossi hanno chiuso il 2022 in ultima posizione con 11 punti e sei sconfitte consecutive; ora sono obbligati a portare a casa risultati positivi per poter sperare in una salvezza che ad oggi sembra compromessa.

In conferenza stampa pre partita, Raciti aveva dichiarato che era fondamentale vincere a qualsiasi costo per risollevare il morale dello spogliatoio.

Il Virtus Francavilla, di contro, è reduce da due vittorieconsecutive e al momento si trova in 14° posizione a 25 punti.

Mister Raciti alla prima da tecnico giallorosso schiera un 4-3-3 con il nuovo acquisto Fumagalli subito titolare: Fumagalli; Versienti, Trasciani, Berto, Filì; Fiorani, Fofana, Mallamo; Catania, Balde, Curiale.

Il Virtus Francavilla allenata da Calabro scende in campo con un 3-5-2: Avella; Solcia, Minelli, Caporale; Pierno, Macca, Risolo, Cisco, Murilo; Maiorino, Patierno.

Primo tempo

La prima occasione è per i padroni di casa che al 3’ provano a trovare il gol del vantaggio con Catania che recupera palla a centrocampo e punta la porta ma il suo tentativo viene intercettato dalla difesa.

All’8 arriva la risposta dei pugliesi con un tiro dalla distanza, ma l’estremo difensore giallorosso devia in calcio d’angolo.

Al 15’ ancora il Virtus Francavilla prova a impensierire la difesa siciliana con Patierno che però manda la palla di molto sopra la traversa.

Al 18’ si sblocca il risultato e il Messina passa in vantaggio: Fofana recupera palla a centrocampo e serve Catania che accelera e a sua volta serve Curiale che fa da sponda per Balde che tira da fuori e batte Avella.

Gli ospiti sembrano aver accusato il colpo e il Messina qualche minuto più tardi prova a cercare il raddoppio con un tiro potente di Catania che l’estremo difensore pugliese devia in angolo.

Al 37’ il Virtus Francavilla prova a reagire su punizione calciata in mezzo ma Fumagalli è bravo a intercettare.

Dopo due minuti di recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi con i siciliani in vantaggio per 1 a 0.

Secondo tempo

Il secondo tempo parte con gli ospiti che provano a essere propositi ma il Messina regge.

Al 50’ Murilo ci prova con un tiro a girare da ottima posizione che però finisce fuori sopra la traversa.

Al 57’ il Virtus Francavilla trova il gol del pareggio con Patierno di testa: Maiorino se ne va sulla fascia e mette un ottimo pallone teso in mezzo e il numero 9 prontamente ditesta mette in rete.

Raciti prova a correre subito ai ripari e manda in campo Grillo e Konate per Fiorani e Balde.

Al 62’ Maiorino batte una punizione mandando la palla sul palo lontano, ma Fumagalli è bravo a deviare il pallone in calcio d’ angolo.

Al 63’ il Virtus Francavilla resta in 10: Minelli atterra Grillosulla trequarti e l’arbitro non ci pensa due volte ed estrae il secondo giallo.

Altro cambio nelle file del Messina: entra Zuppel per Mallamo.

Al 67’ clamorosa occasione per i giallorossi: Grillo riesce a crossare in mezzo e sul pallone arriva prima Fofana che riesce solo a toccare; poi è Catania a svirgolare e ne esce fuori un tiro debole che è facile preda per Avella.

Alla mezz’ora del secondo tempo il Messina non riesce a sfruttare la superiorità numerica, ci prova ma non concretizza.

All’ 81’ i giallorossi trovano il gol del vantaggio: Fofana intercetta un ottimo pallone al limite dell’area e fa partire un gran tiro che regala il 2 a 1 al Messina.

Il Virtus Francavilla ci prova nel finale con due palle da fermo ma nulla di fatto e il Messina ritrova il successo in casa.

Questa vittoria dà morale all’intero spogliatoio e fa ben sperare: i tanti tifosi presenti ora si augurano un’ inversione di marcia e una rimonta che porti alla salvezza.

Conferenza stampa

Il primo a presentarsi in conferenza stampa è Balde, autore dell’ 1 a 0 del Messina: “Con la nuova formazione ero libero di muovermi e mi sono trovato comodo. Sono contento per la vittoria e per il gol. Le critiche vanno accettate, se un attaccante non fa gol le critiche arrivano ma io ho sempre dato il massimo. Ora tra sette giorni abbiamo un’altra partita importante e dobbiamo lavorare per vincere”.

L’avventura di Raciti sulla panchina del Messina non poteva iniziare in modo migliore e, dopo Balde, si è presentato lui in conferenza soddisfatto della prestazione dei suoi: “Era fondamentale la vittoria ma sono contento dei miei ragazzi; potevamo chiudere la partita nel primo tempo con Catania. Nei primi 15 minuti del secondo tempo abbiamo subito un calo fisico ma l’espulsione ci ha ricaricato; ho visto una bella reazione da parte della squadra”.

Ha poi espresso un pensiero per i due marcatori di giornata, Balde e Fofana: “Sono felice di Balde e Fofana, abbiamo provato in allenamento l’azione del primo gol con palla da scaricare su Curiale. Fofana stesso si è rigenerato e ha interpretato bene la partite. Sono contento di tutti e lavoreremo con l’entusiasmo lasciato da questa vittoria”.

Ha poi così concluso: “Abbiamo vinto la prima finale e dobbiamo continuare a giocare con la stessa determinazione. La classifica più rimane corta meglio è, ma dobbiamo vedere prima di tutto i nostri risultati. La società vuole rinforzare la rosa e in settimana darà un accelerata sul mercato. Voglio fare infine un ringraziamento al pubblico: non so in quanti venivano nelle partite precedenti ma mi sono sembrati tanti e calorosi”.

