Prorogata l’isola pedonale di viale San Martino fino al 16 aprile: tutte le novità

L’isola pedonale è stata prorogata sino al 16 aprile prossimo. Ad annunciarlo il sindaco e l’assessore alla mobilità, alla luce del “successo” dell’esperimento intrapreso durante le festività natalizie.

“Il cuore della città chiuso al transito veicolare è stato un successo, la cittadinanza e i turisti presenti in città – evidenziano il sindaco Federico Basile e il vicesindaco e assessore alla Mobilità Salvatore Mondello – hanno affollato l’isola non soltanto per lo shopping ma anche per apprezzare il ricco cartellone di iniziative promosso da questa Amministrazione per le festività natalizie e di fine anno”.

Per questa ragione e nell’ottica di offrire la nostra Città più a misura d’uomo – aggiungono Basile e Mondello – più attenta ai bisogni delle persone che la vivono migliorandone anche la qualità della vita, abbiamo ritenuto opportuno prorogare l’isola pedonale in un prossimo più generale contesto di riorganizzazione urbana”.

Pertanto, rimane in vigore l’area pedonale di viale San Martino, nel tratto compreso tra le vie Ettore Lombardo Pellegrino e S. Cecilia; relativamente invece, all’isola pedonale lungo la via Primo Settembre, nel tratto compreso tra le vie C. Battisti e Garibaldi e nel tratto del viale San Martino, tra le vie Primo Settembre e T. Cannizzaro, l’interdizione al transito veicolare è stata disposta limitatamente ai giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 20:30 alle 04.00 del giorno successivo.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it