“Sorella morte” ha abbracciato Fratel Biagio Conte, “torna a Dio che ha servito nei poveri”

di Fra Giuseppe Maggiore – Fratel Biagio Conte è tornato alla Casa del Padre che ha tanto amato e servito nei poveri che in questi lunghissimi anni sono stati suoi compagni di viaggio.

Il missionario laico è morto stamattina dopo una lunga malattia. La notizia è stata confermata da fonti dell’Arcidiocesi. L’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, si sta recando alla Missione di via Decollati. La gravità del suo male, nelle ultime ore, si era acuita. E si capiva che l’epilogo sarebbe giunto in breve termine. addolorati i poveri della missione e i suoi confratelli in particolare Don Pino Vitrano amico e fratello di sempre.

Salutiamo un uomo che ha dato tutto se stesso in dono agli altri. Che non si è risparmiato. Che ha seguito Cristo Povero e Crocifisso alla maniera di Francesco di Assisi.

La santità di Biagio come in ognuno di noi non sta nel fare miracoli, magari ci aspettavamo che domenica scorsa nella chiesa della Missione si alzasse dalla lettiga, ma il vero miracolo di Fratel Biagio è il coraggio di amare ogni fratello perchè volto di Cristo. Il coraggio di lottare per ottenere un tetto per i “barboni” di Palermo, aver dato voce a chi non l’ha mai avuta e continua a non averla.

Con Biagio Conte se ne va un pezzo di Chiesa del Grembiule, sta ad ognuno di noi saper cogliere la pesante eredità che Fratel Biagio in una mattina piovosa di gennaio ci lascia in consegna.

Vai sicuro in pace anima benedetta!

Arrivederci in cielo caro Fratello Biagio!