Voto fuorisede: Palmira Mancuso, “resta priorità, con Magi in Parlamento proposta di legge”

+Europa appoggia e sostiene tutte le proposte di legge che vanno nella direzione di consentire il voto ai fuorisede, a cominciare da quella firmata da Riccardo Magi, deputato e Presidente di Più Europa e presentata stamattina insieme ai colleghi del Pd e al comitato ‘Voto Dove Vivo’, di cui è tra i primi firmatari.

“Con Riccardo Magi so che le istanze di cui sono portavoce dal territorio trovano posto in Parlamento – afferma Palmira Mancuso – non abbiamo dimenticato infatti il prezzo politico pagato alle ultime elezioni per l’impossibilità di milioni di studenti fuorisede e lavoratori siciliani, che non hanno potuto votare per i costi altissimi degli spostamenti. Ora la palla sta al governo e alla maggioranza, a cui chiediamo di consentire il rapido avvio dell’iter delle proposte di legge e sanare una volta per tutte questo vulnus democratico”.

L’esponente messinese, capolista alla Camera nelle ultime elezioni politiche, ha lanciato nella pagina del gruppo messinese di Più Europa la raccolta di firme su https://www.change.org/p/madia-m-camera-it-fuorisede-votiamo-dove-viviamo/psf/promote_or_share?guest=existing&short_display_name=Palmira&source_location=corgi invitando attivisti e cittadini a sottoscriverla.

“Il voto ai fuorisede è per +Europa una priorità – ha ribadito Riccardo Magi – Lo è stato prima delle scorse elezioni, lo è stato durante la campagna elettorale, essendo uno dei punti principali del nostro programma, e lo è in questa legislatura: è infatti una delle prime proposte di legge che abbiamo depositato non appena si è insediato il nuovo parlamento. Si tratta di una vera e propria violazione di un diritto fondamentale, quale è quello del voto, e che riguarda 5 milioni di italiani, soprattutto giovani, che studiano e lavorano in una regione o in una città diversa da quella del comune di residenza. Si pensi solo al paradosso che, mentre agli italiani all’estero è garantita la possibilità di votare, ai fuorisede no”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it