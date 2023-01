Contesse: anziano trovato morto in casa, tragico incidente o suicidio?

Si sospetta il suicidio di un uomo a Contesse, il cui cadavere è stato trovato stamane in un’abitazione di via Carlo Piaggia. Si tratta di un anziano, conosciuto nella zona, il cui corpo è stato scoperto dagli uomini delle Volanti, che hanno rinvenuto accanto un fucile probabilmente usato per l’estremo gesto.

Il fucile da caccia, secondo le prime informazioni, apparteneva proprio all’uomo. A dare l’allarme erano stati i vicini di casa, che avevano udito un colpo.

Saranno le indagini a chiarire se si è trattato di un tragico incidente o se il colpo è stato volontario.

