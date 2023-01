Trovato morto vicino ad un cantiere, tragica fine per il 17enne Manuel Billè

E’ stato trovato morto il giovane di 17 anni scomparso ieri da Scaletta Zanclea in provincia di Messina. Del giovane non si avevano più notizie da ieri mattina e sin da subito erano iniziate le ricerche. Questa mattina il tragico epilogo: il giovane è stato rinvenuto cadavere in contrada Divieto a Scaletta Zanclea, suo paese di residenza, vicino ad un cantiere.

Si tratta di Manuel Billè, la cui famiglia aveva denunciato la scomparsa anche attraverso i social, con un tam tam anche grazie ai compagni del liceo Seguenza che frequentava a Messina.

Sul posto i carabinieri, la polizia municipale, il medico legale. La notizia della morte del ragazzo ha creato dolore e sconforto tra parenti, amici, docenti e compagni di scuola.

La preside della scuola ha scritto sui social: “Il tuo liceo Seguenza, con i docenti tutti ed i tuoi compagni si stringe sgomento in un doloroso abbraccio e veste il lutto per te”.

