Nel si di Biagio Conte il si di Mamma e Papà

di Fra Giuseppe – La morte di Biagio Conte continua a fare notizia, i social continuano ad essere pieni di pensieri e di foto del Missionario Palermitano fondatore della Missione Speranza e Carità. Una vita donata al Signore e vissuta da povero tra i poveri. Nessuno è rimasto indifferente alla morte di Fratel Biagio. Sono tanti coloro che hanno versato lacrime di dolore e che stanno soffrendo. Penso a Mons. Lorefice che non ha nascosto le lacrime, ai tanti poveri, ai confratelli della Missione, a Don Pino Vitrano amico e fratello che li ha visti insieme all’inizio di una meravigliosa avventura che li portò entrambi a servire Cristo Povero e Crocifisso accogliendo migliaia di fratelli senza guardare documenti o fare domande, ma semplicemente guardandoli negli occhi o meglio cercare di guardare il cuore.

Tra questi che hanno pianto e continuano a versare lacrime ci sono due persone anziane che solo ora possono capire a pieno la scelta di quel giovane che una mattina li lasciò per cercare qualcosa o meglio Qualcuno. Mamma e Papà, due vecchietti, seduti accanto a quella bara di traverse dei binari del treno, dove il corpo del loro Biagio riposa dopo aver testimoniato l’amore di un Padre buono e misericordioso.

Nessuno può descrivere ciò che hanno provato quei genitori che a stento si sono piegati per baciare il legno della bara del proprio figlio. Un amore indescrivibile, si perché l’amore che nutre una mamma per il proprio figlio non si può descrivere, non si può neppure raccontare… si vive. È lo stesso amore che Dio ha per noi, ed è quell’amore che ha spinto Biagio ad essere padre e madre di ogni essere umano incontrato nel cammino della vita.

All’inizio non hanno capito, ed è comprensibile, ma credo che sia opportuno dire grazie ai genitori di Biagio per il grande dono che hanno fatto alla nostra terra siciliana, alla Chiesa e ad ogni essere umano che ha trovato nella Missione di Palermo e nel suo fondatore accoglienza e fraternità. Perchè nel si di Biagio c’è il si di mamma e papà, un si che gli ha donato la vita, una vita che ha portato frutto.

Grazie Mamma e Papà di Fratel Biagio per la vostra compostezza, grazie per la vostra tenerezza, grazie per il vostro silenzio, grazie per il vostro capire che quel figlio era un dono per tutti noi… Semplicemente Grazie!

