Libera contro le mafie, il 21 Marzo 2023 tante le iniziative a Messina e provincia

La “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” promossa da Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, da ventotto anni rappresenta un’occasione concreta per fare memoria viva e chiedere verità e giustizia.

La XXVIII edizione, il cui slogan È Possibile vuole portarci a riflettere su ciò che ciascuno di noi può fare per l’affermazione dei diritti e della giustizia sociale, si svolgerà il prossimo 21 marzo a Milano, dove avrà luogo la manifestazione nazionale. Libera ha scelto, nel 2023, di proporre la manifestazione a Milano in una città del Nord (dopo Padova, nel 2019) e di organizzare nuovamente, superati i limiti imposti dalla pandemia, un corteo nazionale. Ci ritroveremo in Lombardia da ogni parte d’Italia, per catalizzare le energie di quanti vogliano impegnarsi per la costruzione di orizzonti di giustizia sociale, contro le mafie e la corruzione.

Ogni anno, il primo giorno di primavera, un lungo elenco di nomi scandisce la memoria che si fa impegno quotidiano. Recitiamo i nomi e i cognomi come un interminabile rosario civile, per farli vivere ancora, per non farli morire mai. Per farli esistere nella loro dignità.

Libera a Messina, che anche per questa XXVIII Giornata ha promosso i cosiddetti “100 passi verso il 21 marzo” – quelle iniziative portate avanti da associazioni e scuole con l’obiettivo di costruire una partecipazione consapevole alla Giornata – parteciperà con una sua delegazione alla manifestazione nazionale di Milano, di cui faranno parte, tra gli altri, i ragazzi del Progetto Amunì, realizzato da Libera in collaborazione con l’Ufficio del Servizio Sociale per i Minorenni di Messina, che prevede il coinvolgimento di minori dell’area penale in percorsi di cittadinanza attiva.

Come ogni anno, in città e in tutto il territorio provinciale, sono numerosi i Luoghi di memoria e impegno promossi e partecipati dalle associazioni, dalle organizzazioni e dalle scuole del nostro Presidio nelle quali, attraverso la lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie, incontri e momenti di riflessione si contribuirà a diffondere capillarmente il messaggio della Giornata.

Di seguito un elenco delle iniziative a noi note:

Messina città

IC Evemero nei plessi: Sede Centrale, Faro Superiore e Papardo – Lettura dei Nomi

IC Catalfamo Plessi CEP e S. Lucia sopra Contesse – Passeggiata e momento di riflessione con lettura dei nomi per le vie del CEP e di Santa Lucia ore 10.30 -12.00

IC Boer-Verona Trento – Rappresentazione teatrale

IC Salvo d’Acquisto – Incontro dibattito ore 10.30

IC Giovanni XXIII – Lettura dei Nomi e realizzazione di uno striscione con lo slogan ” È possibile”

IC Albino Luciani – Fondo Fucile – Lettura dei Nomi

IC Mazzini Gallo – Laboratori verso il 21 marzo

IC G. Martino – Attività di approfondimento in classe

IC La Pira Gentiluomo – Lettura dei Nomi

IC Paino Gravitelli – Lettura dei Nomi

IC Villa Lina Ritiro – Spettacolo teatrale e Lettura dei Nomi con il coinvolgimento dei plessi Vann’Antò, Castanea e Cesareo

Liceo Statale E. Ainis – Lettura dei Nomi e collegamento con la Piazza di Milano ore 8.00-13.00

IIS Verona Trento plesso Viale Giostra – Visione del film “La vita rubata” e Lettura dei Nomi

IIS Verona Trento plesso Via Ugo Bassi – Laboratori sulla memoria delle vittime innocenti delle mafie

Liceo La Farina Basile – Lettura dei Nomi

IIS G. Minutoli – Lettura dei nomi nei tre Plessi: Minutoli, Quasimodo e Cuppari

ITTL Caio Duilio – Lettura dei Nomi

IIS Antonello da Messina – Attività di approfondimento riflessione in memoria delle vittime innocenti delle mafie

Lettura dei Nomi presso la Rotonda del Viale Giostra dedicata alle Vittime e ai Martiri della mafia promossa da: Associazione Antonello, Plesso Vann’Antò, Kiwanis Antonello da Messina, Cittadinanza Attiva Messina, Legambiente dei Peloritani, Comitato Civico Messina Città Dimenticata – ore 10.00

Lettura del libro “Terre e libertà” e lettura dei Nomi presso lo spazio antistante la Camera del Lavoro Cgil di Messina – ore 10.00

Oratorio Padre Annibale APS e Parrocchia Sacra Famiglia CEP – Lettura dei Nomi e attività laboratoriali

Lettura dei nomi e attività laboratoriali promosse dal Clan del Sole – Gruppo Scout AGESCI Messina 3

Anymore Onlus sceglie tre luoghi di impegno per fare memoria: ore 10.00 al Centro Polisportivo CSI Giovanni XXIII di Ritiro, sede del progetto “Terzo Tempo: sport è comunità” ore 15.30 insieme ai partner del Progetto ICAROS, a Mili Marina, presso il terreno confiscato alle mafie ore 18.00 presso il bene confiscato alle mafie in via Citarella, sede del progetto SARAJ – aggregazione in movimento



Messina Provincia

IC D’Alcontres, Barcellona P.G. – Lettura dei Nomi

IC N. 2 Patti – Incontro/Dibattito ore 10.30

IC L. Capuana, Barcellona P.G. – Incontro/Dibattito con il coinvolgimento dei plessi di Barcellona, Rodì Milici e Castroreale

IC Pace Del Mela – Corteo che coinvolgerà i plessi di Pace del Mela, Gualtieri Sicaminò, Condrò, Giammoro, San Pier Niceto e l’IIS Ferraris di Pace Del Mela – ore 10.00

IC Bastiano Genovese, Barcellona P.G. – Lettura dei Nomi ore 11.00

IC Foscolo, Barcellona P.G. – Lettura dei Nomi

IC Torregrotta – Corteo con il coinvolgimento di tutti i plessi dell’Istituto

ITT- LSSA Copernico, Barcellona P.G. – Incontro di approfondimento e lettura dei Nomi

ITIS Torricelli Sant’Agata Militello – Lettura dei Nomi

Liceo Sciascia Fermi, S. Agata di Militello – Lettura dei Nomi nei tre plessi

Messa presso la Chiesa Madre S. Maria Raccomandata ore 10.00 e lettura dei Nomi in Piazza Abbate Cacciola promossa dall’Azione Cattolica, Giardini Naxos – ore 11.30

Momento di ricordo delle vittime innocenti delle mafie promosso dalla Fondazione Messina e dalla cooperativa sociale EcoS-Med all’interno di un seminario sui temi della salute mentale, Milazzo

