Meter & Miles celebra la giornata internazionale delle persone con sindrome di down

Promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti è stato il motivo dominante del Forum promosso dall’associazione Meter & Miles per celebrare la Giornata internazionale delle persone con sindrome di down.

L’avv. Ester Isaya ha tracciato il percorso per rendere finalmente praticabile l’avviamento al lavoro delle persone con limitazioni fisiche mentali o sensoriali.

Il prof.Aldo Trifiletti si è soffermato sugli aspetti medico – sanitari indispensabili a garantire la migliore qualità della vita. Lo scrittore Lorenzo Porretta ha raccontato gli aspetti dei sentimenti che costituiscono il senso dell’essere unico e fragile.

Questa sera, grazie alla generosità e disponibilità di Enzo Colombo, nei locali del club Aenigma Alfio Ambra,Antonio,Michele e Vincenzo coadiuvati da Loredana Femmino’ e Nino Scollo prepareranno la pizza speciale per i partecipanti all’evento solidale.

