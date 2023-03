Incidente sul lavoro a Messina, 53enne muore colpito alla testa da una pressa

Un terribile incidente sul lavoro è costato la vita ad un 53enne, colpito alla testa da una pressa. Giacomo Marcimino è deceduto in un area privata e da quanto si apprende lascia una compagna ed una figlia. L’operaio è morto tragicamente a Messina dopo essere stato coinvolto in un terribile incidente sulla cui ricostruzione stanno lavorando gli operanti di Asl e Polizia di Stato.

Pare che l’uomo sia stato colpito alla testa da un grosso oggetto pesante che non gli ha lasciato scampo. I media spiegano che Giacomo potrebbe essere stato centrato da una pressa mentre il macchinario stava per essere issato su di un camion. Il mezzo pesante era fermo nel piazzale di un cantiere privato. Dopo l’allarme al 118 il 53enne è stato soccorso e accompagnato immediatamente in ospedale al Policlinico di Messina, dove purtroppo è morto ed i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

