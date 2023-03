Il Messina fallisce il “match-point” contro la Turris

Di Umberto Frassica – Dopo aver vinto contro il Potenza ed essere uscita dalla zona playout, il Messina oggi affronta la Turris allo stadio “A. Liguori” di Torre del Greco in uno scontro fondamentale per decidere le sorti di questa stagione.

La Turris è reduce da una sconfitta contro il Pescara di Zeman e si trova in piena zona playout: con una vittoria scavalcherebbe i siciliani in classifica.

I precedenti del Messina contro la Turris non sono positivi,infatti i siciliani in terra campana hanno vinto una sola volta.

L’ultimo scontro risale allo scorso anno dove il Messina né uscì con le ossa rotte dopo aver subito un netto 5 a 0.

Mister Raciti per questo delicatissimo match decide di schierare un 4-4-2 dopo aver perso all’ultimo Perez causa influenza: Fumagalli; Berto, H. Balde, Ferrara, Trasciani (61’st Versienti); Kragl (17’pt Iannone, 89’st Grillo), Mallamo, Fofana, Marino (61’st Zuppel); Ragusa, I. Balde.

Mister Fontana di contro per i campani schiera un 3-4-3:Fasolino; Miceli, Di Nunzio, Frascatore; Rizzo (90’st Boccia), Zampa, Franco (90’st Maldonado), Contessa; Giannone (75’st Acquadro), Maniero (19’st Longo), Guida (64’st Ercolano).

Primo Tempo

Le cose si mettono subito male per il Messina che va sotto dopo solo quattro minuti: Guida riceve palla sulla fascia e serve Frascatore che dopo aver dribblato i difensori fa partire un rasoterra mandando la palla in rete.

Al 10’ Kragl recupera palla, si porta al limite dell’area avversaria e viene atterrato da un giocatore campano:l’italotedesco sembra aver accusato il colpo ma prova a restare in campo.

Al 17’ altri guai per i siciliani, Kragl non ce la fa ed è costretto a lasciare il campo: al suo posto entra Iannone.

Al 18’ altro pericolo per i biancoscudati: Guida lascia partire un missile da fuori area che fortunatamente si spegne di poco sopra la traversa.

Qualche minuto dopo Contessa mette in mezzo un ottimo pallone con Rizzo che ci prova di prima ma centra il difensore siciliano che devia in calcio d’angolo.

Al 22’ Ragusa corre sulla fascia ed entra in area provando un tiro cross che l’estremo difensore è costretto a deviare in angolo.

Al 25’ Turris di nuovo pericolosa: Maniero riceve palla al centro dell’area del Messina e da due passi manda la palla alta sopra la traversa.

Prima timida occasione per il Messina al 28’ con Marino che riceve palla da Balde e prova a calciare verso la porta ma ne esce un tiro debole facile preda per il portiere campano.

Al 31’ schema su punizione della Turris che trova anche il gol del 2 a 0 con Miceli che però è in posizione di fuorigioco e l’arbitro giustamente annulla.

Al 35’ Ragusa entra in area e ci prova di sinistro ma non colpisce bene la palla e il suo tiro finisce di poco sopra la traversa.

Al 45’ l’arbitro assegna due minuti di recupero e sul finale di partita da un ottimo angolo battuto da Ragusa salta di testa Balde che per poco non centra lo specchio della porta.

Alla fine dei due di recupero si chiude una prima frazione di gioco dove si è visto un Messina che ha subito il colpo del gol preso in apertura e che ha concesso tanto alla Turris che non ne ha approfittato sprecando tante opportunità per portarsi sul 2 a 0.

Secondo Tempo

Il secondo tempo parte col Messina che sembra più intraprendente rispetto ai padroni di casa.

La prima azione significativa è proprio per i biancoscudati con Iannone che al 50’ si porta dentro l’area di rigore e fa partite un sinistro potentissimo che finisce però sul palo alla sinistra di Fasolino.

Altra azione pericolosa del Messina al 54’ con Ragusa che devia un cross verso la porta difesa da Fasolino che in un primo momento compie un’ottima parata ma poi la pallafinisce comunque in rete: l’arbitro però annulla per un fuorigioco dell’attaccante peloritano.

Al 55’ E.Balde salva su un tiro di Guida e manda la palla in corner.

Al 59’ Raciti compie un doppio cambio: dentro Zuppel e Versienti per Marino e Trasciani.

Al 64’ incursione di Ercolano appena entrato che si porta in area e dopo aver saltato due giocatori fa partire un tiro senza però centrare la porta.

All’81’ la Turris trova il gol del doppio vantaggio: Salvatore Longo ne approfitta di un errore della difesa del Messina e serve Acquadro che deve solo toccare il pallone per mandarlo in rete.

Il Messina sembra aver subito il colpo ma al 88’ Iannone impensierisce Fasolino che è costretto ad intervenire due volte per evitare di subire il gol da parte del giocatore peloritano.

All’89’ altro cambio nelle file del Messina: Raciti prova il tutto per tutto mandando in campo Grillo per Iannone.

L’arbitro assegna cinque minuti di recupero durante i quali il Messina prova in tutti i modi a cercare un gol ma al 92’ Longo, a tu per tu con Fumagalli, di sinistro insacca la palla in rete e chiude definitivamente la partita.

Alla fine del recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi e decreta la vittoria per 3 a 0 della Turris sul Messina.

La situazione in classifica ora è davvero particolare con la Turris che vincendo sale a quota 37 punti portandosi fuori dalla zona playout; un punto sotto ci trovano Messina,Gelbison e Monterosi tutte a pari punti.

Sarà una lotta fino all’ultima giornata per vedere chiconquisterà la salvezza diretta.

Il prossimo appuntamento per i giallorossi sarà domenica 2 aprile alle 14:30 in casa contro il Foggia.

