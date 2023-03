Sanità: Leanza (PD), al più presto intesa con i laboratori

Il vicepresidente della Commissione Sanità all’Ars: “Innegabile quanto sia fondamentale il loro contributo nel nostro sistema sanitario. Bisogna superare le distanze mettendo al primo posto la salute dei siciliani”.

“Nonostante le dichiarazioni ottimistiche dell’assessore regionale alla Salute Giovanna Volo, e la risposta dei sindacati che rappresentano i laboratori privati convenzionati, mi pare che le distanze per un accordo permangano e questo desta preoccupazioni”. Lo afferma il vicepresidente della Commissione Sanità dell’Ars, Calogero Leanza.

“Bisogna trovare un accordo prima possibile, che permetta ai tanti operatori del settore di lavorare più serenamente. Non possiamo perdere altro tempo. C’è in ballo la salute dei siciliani e questo va anteposto come l’aspetto più importante della vicenda. È innegabile, l’importante e fondamentale contributo che i privati danno alla Sanità dell’Isola, in profonda sofferenza”.

“Auspico che il tavolo convocato di nuovo tra una settimana e la disponibile apertura dell’assessore diano l’esito che ci aspettiamo, così da non fare subire ulteriori disagi ai siciliani: disagi imperdonabili, quando si parla di salute e cure”.

