UDU E FLC CGIL: incontro istituzionale con la nuova Presidente ERSU, “cambio di rotta positivo”

Incontro tra il sindacato studentesco e la nuova Presidente dell’ERSU Giovanna Cuttitta per aprire un confronto diretto sul diritto allo studio universitario nella nostra città.

“Durante l’incontro – dichiarano in un comunicato i rappresentanti di UDU e FLC CGIL – è emerso come sia necessario un confronto costante e periodico tra le parti che abbia come unico obiettivo un miglioramento effettivo delle condizioni di vita delle studentesse e studenti universitari”.



La Presidente ha espresso il suo massimo impegno affinchè venga raggiunta la copertura totale delle borse di studio per chi ne ha diritto.

Il Coordinatore dell’UDU Messina Damiano Di Giovanni dichiara: “il raggiungimento del 100% di assegnatari di borsa di studio sarebbe un ottima notizia, da sempre l’UDU è impegnata per l’eliminazione della figura degli idonei non beneficiari di borsa di studio”.



E’ emersa la necessità di un confronto aperto sui fondi dell’Ente regionale sul Diritto allo Studio e sulla necessità di un rilancio dell’azione dell’ERSU che per troppo tempo non ha funzionato correttamente.



Patrizia Donato, segretaria dell’FLC CGIL Messina afferma: “l’incontro di oggi è stato proficuo e costruttivo, continuiamo così per costruire una nuova interlocuzione che sia basata sul confronto sincero e sull’ascolto delle esigenze reali delle studentesse e degli studenti”.



Il confronto ha riguardato anche le residenze universitarie, in particolare la necessità di implementare i posti letto e di migliorarne le condizioni, mettendo al centro le studentesse e gli studenti che le abitano, cercando di coinvolgerli attivamente e di instaurare con loro un rapporto di dialogo costante.



Questo incontro è servito per stabile una interlocuzione diretta tra i sindacati, l’Amministrazione dell’ERSU e la comunità studentesca.

La nostra attenzione e il nostro impegno per migliorare la qualità della vita degli studenti non mancheranno, saremo in prima linea sempre per garantire il pieno diritto allo studio, a prescindere dalle condizioni economiche di partenza di ciascuno.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it