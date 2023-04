Ponte sullo Stretto: Siracusano, “avanti spediti con iter parlamentare”

“Nella giornata di ieri è stato incardinato alla Camera dei deputati, presso le Commissioni congiunte Ambiente e Trasporti, il decreto legge sul Ponte sullo Stretto di Messina.

Ho seguito il primo giorno di lavori insieme al sottosegretario alle Infrastrutture e ai trasporti, Tullio Ferrante: c’è la chiara volontà politica della maggioranza di andare spediti con l’iter parlamentate per poter convertire in legge il provvedimento nel più breve tempo possibile.

La realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina è una delle battaglie storiche del centrodestra e in particolare di Forza Italia, portata avanti negli anni dal presidente Silvio Berlusconi, che crede fermamente nella costruzione di questa grande opera per il rilancio dell’interno Mezzogiorno del Paese.

Se vogliamo far ripartire davvero il Sud non sono sufficienti bonus e sussidi, ma occorre attrarre investimenti, lavoro, crescita, turismo. Il Ponte sarà uno straordinario viatico di sviluppo per tutto il Meridione”.

Lo afferma in una nota Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it