Bonelli (SV) a Messina per sostenere il No al Ponte, “gioco propagandistico del Governo”

Ha incontrato attivisti e giornalisti a Torre Faro Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, per ribadire il no alla costruzione del Ponte sullo Stretto, proprio dai luoghi in cui dovrebbe sorgere l’impressionante cantiere. “Ci troviamo di fronte al déjà vu di un governo che ha deciso di utilizzare i fondi pubblici per un gioco propagandistico, quello di Salvini che parla dalla mattina alla sera del ponte sullo Stretto senza dire dove prenderà i soldi» – ha detto il deputato – «Quanto sta accadendo sarebbe inammissibile in qualunque parte d’Europa: c’è un decreto che stanzia 340 milioni di euro per la progettazione dell’infrastruttura, ma Salvini non dice dove si prenderanno gli oltre 10 miliardi di euro per costruirla – spiega il parlamentare -. Questo è un punto importante sul quale andremo a fondo e stiamo già preparando una relazione-esposto che invieremo alla Corte dei conti. Abbiamo anche chiesto un incontro alla Commissaria europea sui trasporti per spiegare la modalità di azione inaccettabile del governo italiano».

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it