Bollo auto in Sicilia: nuova proroga per gli evasori, già incassati 182 milioni

Dopo quasi due mesi l’Ars è tornata ad approvare una legge. Ed è una norma molto popolare: la proroga della sanatoria per gli evasori del bollo auto. Il termine per mettersi in regola era scaduto il 28 febbraio, ora la Regione ha chiesto al Parlamento un via libera per arrivare al 30 aprile. L’assessore all’Economia, Marco Falcone, in realtà aveva presentato la norma appena approvata ai primi di marzo puntando a concedere circa due mesi di ulteriore margine, ma l’Ars ha votato la legge solo ieri, concedendo quindi appena 3 settimane di tempo.

Adesso si pensa ad un ulteriore disegno di legge per allungare ancora la possibilità di sanare bolli non pagati, procedura che fino ad oggi ha permesso alla Regione Siciliana di incassare circa 52 milioni da chi non aveva pagato il bollo negli anni scorsi, più altri 130 milioni dalla tassa relativa all’anno in corso.

