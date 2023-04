Scontro con un autoarticolato sulla Messina-Catania: morto il 72enne Giuseppe Ieni

Un uomo ha preso la vita ed un altro è rimasto ferito in modo grave in un incidente sulla A18 Messina Catania verso le 4.30 di stamattina al km 42,600 della carreggiata in direzione Messina, in territorio di Giardini Naxos, a 700 metri dallo svincolo e poco dopo la stazione di servizio Calatabiano Est, e il bilancio è una persona morta e una ferita grave. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto i due, entrambi messinesi che tornavano da Riposto dove avevano acquistato del pesce per rivenderlo a Messina, viaggiavano a bordo di un furgone, quando improvvisamente sono finiti sotto il rimorchio di un autoarticolato, forse staccatosi dalla motrice, rimanendo schiacciati dal mezzo pesante.

La vittima è Giuseppe Ieni, 72 anni, mentre il ferito è un trentenne. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia stradale di Giardini Naxos per i rilievi e stabilire la dinamica del sinistro, le ambulanze del 118 delle postazioni di Fiumefreddo, Giarre e Mascali e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Riposto. Il ferito è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale. Il traffico in direzione Messina ha subito forti rallentamenti.

