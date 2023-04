Ponte sullo Stretto: all’Assemblea di Più Europa, odg di Palmira Mancuso accolto dal segretario Riccardo Magi

Nel corso dell’Assemblea di Più Europa la dirigente Palmira Mancuso si è fatta portavoce del territorio presentando un odg sul Ponte dello Stretto, in cui ha elencato le premesse per cui opporsi alla propaganda di Salvini. Ecco il testo completo, che è stato fatto proprio dal segretario del partito Riccardo Magi.

Tuttavia la creazione di quest’opera non gode di alcuna copertura finanziaria e si propone già come un’occasione di enorme spreco del denaro pubblico che verrà dirottato sul carrozzone della “Società dello Stretto”, riesumata dal decreto legge Salvini.

Non ci sono fondi europei per la costruzione del Ponte, almeno sino al 2027. Le risorse destinate all’Italia attualmente riguardano la Torino Lione, il Brennero e altre opere considerate prioritarie. Il Ponte non ha per Bruxelles nessuna priorità.

Come ha evidenziato Sabino Cassese in un recente articolo di stampa, l’abbondanza di risorse destinate al PNRR si scontra con la povertà di capacità realizzative dello Stato. Si scopre che solo metà degli obiettivi che dovevano essere raggiunti nello scorso anno sono stati realizzati. Un lunghissimo decreto-legge («circa 60 pagine, che sarebbero chiare se fossero state redatte in ostrogoto») è in preparazione, per il «rafforzamento della capacità amministrativa». Altrimenti detto: nuove assunzioni di personale. Più che provvedimenti mirati a rafforzare e accelerare, le norme in preparazione sono norme «omnibus», nelle quali spiccano, invece che razionalizzazioni e progetti serrati finalizzati al conseguimento degli obiettivi, «abbuffate» di personale.