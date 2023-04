Sfregiata con l’acido all’uscita della Messa, è caccia all’aggressore

Indagini in corso per identificare l’uomo che ha aggredito una sessantenne poco dopo la Messa Pasquale celebrata a San Filippo del Mela ( Messina), sfregiandola al volto con l’acido. Un gravissimo episodio di violenza che gli inquirenti hanno voluto non fosse reso pubblico. Le indagini sono state affidate ai carabinieri.

E’ accaduto a Olivarella, frazione di San Filippo del Mela. Un uomo – pare conosciuto dalla vittima- la sera di Pasqua ha atteso che la donna uscisse dalla chiesa e le ha lanciato il liquido corrosivo sul volto. Quindi è fuggito.

Immediato il trasporto in ospedale, a Milazzo, della 60enne, cui i sanitari hanno riscontrato un danno agli occhi per il quale rischierebbe di perdere la vista.

L’aggressore avrebbe le ore contate.

