Il Messina Vinyl Fest “scalda i motori”: domenica 28 maggio al Sunset di Mortelle

Dopo il grande successo dello scorso anno, domenica 28 maggio ritorna il Messina Vinyl Fest, l’appuntamento dedicato a tutti gli appassionati di musica che, anche per questa edizione, sarà ospitato nella suggestiva location del Sunset di Mortelle.

Dalle ore 10 alle 20 (con un contributo di 2 euro per l’ingresso), sarà possibile trovare espositori di dischi locali e non, tra cui Semplicemente Dischi (CZ), Sonatine Dischi (famoso negozio di dischi di Cosenza); Oblique Strategies (Roma); Therealvinylpusher (Roma)

Sarà una giornata all’insegna della musica con un programma particolarmente ricco. Con un matinée con talk e live acustici a cura di TUMA Records e LetteraEmme: saranno protagonisti i Basiliscus P e La Stanza della Nonna (LSDN).

Le due band messinesi si racconteranno ai giornalisti di LetteraEmme (media partner dell’evento) e concluderanno gli interventi con alcuni brani tratti dai loro ultimi album.

Non mancheranno DJ set nel corso dell’intera giornata con ospiti da tutta la Sicilia, tra cui i DJ Sara Modicano, Disco Tic e Jah Sazza per ballare sulla sabbia e tanti altri nomi si aggiungeranno a breve.

Non solo vinili però, perché è prevista la partecipazione al MVF di espositori di artigianato, abbigliamento e oggettistica vintage. Tra cui “La Vecchia Soffitta” “Modernariato Sicilia Amore” “i Lignu” Ottica Sciutteri”.

Particolare attenzione anche alla solidarietà, con la presenza di tre associazioni no profit di Messina: l’Associazione Nino Cucinotta, Puli-Amo Messina ed Ecosfera Diving Center. Al MVF ci si potrà tesserare supportando così i loro progetti e, gli stessi promotori dell’evento, sosterranno queste associazioni devolvendo una parte dell’incasso della giornata.

L’organizzatore dell’evento, Francesco Bonaccorso, dichiara: “Ringrazio il Sunset per aver confermato la disponibilità a ospitare il Messina Vinyl Fest, che rappresenta il luogo ideale per creare non solo un market con migliaia di dischi, ma di realizzare una vera e propria festa all’insegna della convivialità, della voglia di divertirsi. Sarà anche possibile pranzare nella splendida cornice del Sunset, trascorrendo così una domenica diversa dal solito”.

I partner dell’evento sono: Mish Mash Festival, che allestirà uno stand dove poter acquistare prevendite per il famoso evento di Milazzo che si terrà ad agosto; LetteraEmme, Tuma Records, I Tuoi Gelatini preferiti, Freetime Dj Radio (partner Tecnico). l’Associazione Nino Cucinotta, Puli-Amo Messina

