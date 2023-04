Pink Floyd – Laser Show al Vittorio Emanuele il 22 e 23 aprile con tre storici componenti della band

Al Teatro Vittorio Emanuele di Messina il concerto della band Pink’s One dal titolo “Pink Floyd Tribute Laser Show”, nel quale saranno presenti 3 storici membri del tour dei Pink Floyd “Delicate Sound Of Thunder”.

Una formazione musicale composta da 11 elementi sul palco, con una grande scenografia sabato 22 aprile (ore 21.00) e domenica 23 aprile (ore 17.30) al Teatro Vittorio Emanuele di Messina.

Un vero e proprio show impreziosito da proiezioni video, spettacolo di luci e laser, organizzato dall’Associazione Darlin.

Questo concerto ripercorrerà lo storico tour Delicate Sound Of Thunder che include pezzi storici e pietre miliari della storia musicale dei Pink Floyd come Shine On You Crazy Diamond, Money, Time, Wish You Were Here, Another Brick In The Wall e molti altri.

A salire sul palco, oltre agli otto componenti della tribute band dei Pink’s One, ci saranno anche 3 componenti dei Pink Floyd: la splendida voce della corista Machan Taylor, l’eclettico sassofonista Scott Page e il grande batterista Gary Wallis.

Machan Taylor, corista dei Pink Floyd e già collaboratrice dei Pink’s One dal 2014, nella sua incredibile carriera vanta collaborazioni anche con Sting, Foreigner e Gov’t Mule.

Scott Page, sassofonista per i Pink Floyd, Toto e Supertramp, con la leggendaria band di David Gilmour vanta, tra l’altro, la partecipazione all’indimenticabile concerto di Venezia del 15 luglio 1989 di fronte ad oltre 200.000 persone.

Gary Wallis, è stato percussionista e collaboratore dei Pink Floyd dal 1987 fino al 1994, lavorando fianco a fianco con Nick Mason nella ritmica della band.

Con la partecipazione di Machan, Scott e Gary verrà proposta un’ampia carrellata dei più grandi successi dei Pink Floyd e una selezione dei più bei brani di The Dark Side of The Moon, per celebrare il 50esimo anniversario dell’album.

La band dei Pink Floyd è stata una delle poche che è riuscita nell’importante impresa di unire al proprio straordinario seguito, una sperimentazione musicale estrema. Un connubio che, oltre al difficile risultato, appartiene solo ai giganti della musica, come il gruppo londinese era ed è tutt’ora. E se la band, nella sua formazione ufficiale, non si esibisce dal lontano 2005, a Messina sarà possibile rivivere le sue atmosfere e i suoi suoni unici grazie a due imperdibili serate, al Teatro Vittorio Emanuele il 22 e il 23 aprile, in compagnia della tribute band “Pink’s One” eccezionalmente accompagnati da tre protagonisti assoluti del successo mondiale dei Pink Floyd.

Le celebrità presenti

Stiamo parlando di Scott Page, l’eclettico sassofonista che ha contribuito con i suoi assoli ad accrescere la fama della band inglese e protagonista, insieme a Gilmour, Waters, Mason e Wright, del memorabile concerto del 1989 a Venezia; ed ancora di Gary Wallis, storico percussionista che, dal 1987 al 1994, ha affiancato Nick Mason creando un connubio perfetto in musica ed attualmente impegnato nel tour mondiale insieme a Tom Jones; ed infine di Machan Taylor e la sua splendida voce, indimenticabile nella sua magistrale interpretazione di The Great Gig In The Sky e corista della band durante il tour mondiale di “A Momentary Lapse of Reason”.

Esibizione in tandem

I tre “ospiti” d’onore si esibiranno insieme ai “Pink’s One” nel cuore del Sud Est siciliano, in location uniche ed affascinanti, arricchite da una scenografia curata fin nei minimi dettagli. A fare da sfondo alla musica dei Pink Floyd e ai tre protagonisti del successo globale della band ci sarà infatti, oltre all’iconico schermo circolare utilizzato del gruppo inglese nei propri concerti, anche un gioco di luci e laser che renderanno l’esperienza immersiva e indimenticabile.

La tribute band

La tribute band “Pink’s One” si è formata nel 2010 e fin da subito ha raccolto un grande successo di pubblico riproponendo i brani più significativi della vasta discografia della band fondata da Syd Barrett, iniziando a collaborare già dal 2014 con la cantante Machan Taylor che sarà sul palco, insieme a Scott Page e Gary Wallis in queste date siciliane.

Teatro Vittorio Emanuele:

Sabato 22 aprile 2023, ore 21

Domenica 23 aprile 2023, ore 17:30

