Moto contro auto sulla Catania-Messina: morta ragazza di 27 anni, ferito il fidanzato

Ancora una tragica morte sulle autostrade siciliane. Arianna Franceschino, 27enne originaria di Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania, è morta nel pomeriggio di ieri lungo l’autostrada A18 Catania-Messina. La ragazza era in sella a una moto Honda 750 guidata dal suo fidanzato che si è schiantata contro un’automobile all’altezza del ponte Alcantara, nel territorio di Calatabiano. Il fidanzato di Arianna, M.B di 24 anni di Acireale, è stato rasportato in codice rosso tramite elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove si trova ricoverato dopo aver riportato fratture multiple e ustioni da attrito su diverse parti del corpo. Le sue condizioni sono state giudicate non gravi. In corso le indagini per capire la dinamica, ancora al vaglio degli inquirenti.

Arianna, impiegata in un negozio di abbigliamento, viveva ad Aci Sant’Antonio e non più di una settimana fa aveva festeggiato con amici e familiari i suoi 27 anni. “La tua immagine più bella – ha scritto un’amica che era a quel compleanno – è quella che conservo tra i miei ricordi. Il cielo adesso ha un nuovo angelo con se, strappato alla terra troppo presto. Buon viaggio, sei nel cuore di tutti noi Arianna Franceschino”.

