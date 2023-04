Al Dipartimento di Ingegneria il primo evento in stile Escape Room di UniMe

Dopo il successo della Caccia la Tesoro 2022, il Dipartimento di Ingegneria ha dato vita al primo evento in stile Escape Room dell’Università di Messina. All’iniziativa ludico-didattica hanno preso parte 20 squadre, per un totale di 110 studenti provenienti da tutti i Corsi di Laurea di Ingegneria (Biomedica, Civile, Elettronica e Informatica, Gestionale, Industriale, Elettronica per l’Industria, Engineering and Computer Science, Meccanica, Scienza e Logistica del Trasporto Marittimo e Aereo).

_Per “scappare” dal Dipartimento, i ragazzi hanno affrontato undici prove. Le prime cinque sono state svolte nei laboratori di elettronica, fisica, informatica, disegno CAD 3D industriale, architettura urbana. Ogni squadra si è cimentata su argomenti previsti dal proprio Corso di Laurea, ma anche in discipline dei Corsi degli altri colleghi. Per poter affrontare tutti i test è stata necessaria una fase di preparazione e, pertanto, nelle due settimane antecedenti l’evento, i ragazzi hanno ricevuto informazioni e tools da studiare per arrivare preparati all’appuntamento.

Il secondo blocco di prove ha visto gli studenti impegnati a “scappare” da diverse aule risolvendo quattro giochi di logica (puzzle, labirinti, casseforti da aprire, pc da sbloccare) che richiedevano conoscenze di analisi matematica, calcolo simbolico e fisica, con domande anche in lingua inglese, sia per la partecipazione degli stranieri sia per stimolare tutti i giovani all’uso della lingua.

Per spezzare la tensione del gioco, nella Living Area del Dipartimento, ai ragazzi sono state proposte una prova sportiva, con un torneo-lampo di biliardino, e un test musicale, che li ha visti impegnati al pianoforte, alle prese con “spartiti misteriosi”.

Al termine del secondo blocco di prove, i ragazzi sono stati indirizzati alla fase finale. Come si “scappa” dal Dipartimento? Ovviamente, laureandosi. Pertanto, in Aula Magna, ogni squadra ha trovato una tesi, con nozioni inerenti agli studi di ingegneria, da imparare in un tempo massimo di dieci minuti e discutere davanti ad una commissione. Ha trionfato la squadra che ha totalizzato il punteggio maggiore, tenuto conto dei tempi impiegati per le soluzioni delle singole prove e delle valutazioni attribuite dai docenti. Sono state premiate le prime tre compagini classificate, con medaglie, trofei e corone di alloro. Medaglie sono state attribuite anche alle squadre che, pur non avendo raggiunto il podio, si sono particolarmente distinte nei test.

La squadra prima classificata era composta da studenti dei CdL di laurea magistrale in Ingegneria Elettronica per l’Industria e in Engineering and Computer Science: Marika Bonarrigo, Emiliano Busà, Concetto Mazzullo e Arianna Saccà. Menzione di merito per la squadra seconda classificata, capitanata dalla studentessa Chiara Valenti e composta da Brayan Kidarame, Guido Cardia, Martina Scoglio e Chiara Salvato. Si tratta di un gruppo di matricole che si sono distinte competendo con i colleghi più anziani.

Il prof. Eugenio Guglielmino, Direttore del Dipartimento, la prof.ssa Graziella Scandurra, Delegata del Direttore per il Tempo libero e Sport ed organizzatrice dell’evento, insieme agli altri docenti, programmeranno altre iniziative in vista della prossima primavera.

