Ponte pericoloso sul torrente Mela, disposta la chiusura immediata

Condizioni di degrado ben visibili, che rendono rischioso il transito ai veicoli. Una situazione che è diventata rischiosa tanto da rendere necessaria la chiusura a seguito di una relazione da parte del Genio Civile. La III Direzione “Viabilità Metropolitana” della Città Metropolitana di Messina, per prevenire rischi e pericoli per la pubblica incolumità a persone e/o cose, ha disposto la chiusura al transito di un tratto della strada provinciale 75/b, dal Km. 0+550 al km. 0+650 dal 27 aprile 2023 e fino al completamento dei lavori.

_ L’interdizione della circolazione sul tratto indicato, ricadente nei Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, è stata determinata dalla necessità di consentire i lavori di consolidamento e di ricostruzione dell’impalcato del ponte sul torrente Mela. L’interdizione della circolazione sul tratto indicato, ricadente nei Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, è stata determinata dalla necessità di consentire i lavori di consolidamento e di ricostruzione dell’impalcato del ponte sul torrente Mela.

La disposizione è stata emanata anche in considerazione della nota del Genio Civile di Messina con la quale il Rup e Responsabile dei lavori, in considerazione “dell’attesa impraticabilità dell’ipotesi di procedere alla demolizione per cantieri successivi, nonché le acclarate condizioni di degrado degli elementi strutturali del viadotto che non assicurano le necessarie condizioni per l’utilizzazione in sicurezza della infrastruttura viaria”, richiedeva “l’immediata interdizione del traffico veicolare sul viadotto in discorso”.

Il percorso alternativo suggerito è costituito dalla strada statale n. 113 in entrambe le direzioni.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it