Biblioteca Regionale di Messina, 2° appuntamento del Maggio dei Libri

Venerdì 5 maggio 2023, alle ore 17.30, avrà luogo presso la Biblioteca Regionale “Giacomo Longo”, il secondo appuntamento delle poliedriche iniziative racchiuse sotto l’intitolazione “Scie librarie: trame, intrecci di vita, connessioni”, organizzate in occasione del “Maggio dei Libri” e inscritte nel palinsesto “Il Maggio dei libri a Messina 2023”, stilato dal Comune peloritano per gli aderenti al Patto per la Lettura.

Nella spaziosa e elegante Sala Lettura d’Istituto, sarà presentato il prestigioso volume “Spolia Sicula. Spoliazione e reimpiego in Sicilia” dell’Archeologo Leonardo Fuduli, con prefazione di Maria Beatriz Borba Florenzano e presentazione di Patrizio Pensabene, Arbor Sapientiae Editore, Roma 2022.

Dopo i Saluti Istituzionali e l’Introduzione della Direttrice, Dott.ssa Tommasa Siragusa, seguirà il prezioso contributo del Dott. Francesco Muscolino, Direttore del Museo Archeologico di Cagliari, Archeologo presso il Mic dal 2010 e socio della Pontificia Accademia Romana di Archeologia.

Modererà l’incontro il Prof. Emiliano Arena, Docente di discipline letterarie, latino e greco, presso il Liceo Classico “La Farina” di Messina.

