Il chitarrista romano Micki Piperno in concerto a Messina

Grandi suggestioni ieri al concerto promosso dall’associazione Orchestra da Camera di Messina, alla Sala Laudamo, con il chitarrista romano Micki Piperno e le sue musiche folk. “American Indian Suite”, eseguita ieri, riporta alle sonorità tipiche degli indiani d’America e ripropone in chiave musicale l’orrore dello sterminio di questo popolo e la sofferenza di un’intera etnia uccisa e relegata in riserve. Quelle sonorità espresse con la chitarra di Piperno accompagnato dagli archi dell’orchestra da Camera, hanno letteralmente incantato il pubblico e in particolare i giovani che in numerosi erano presenti.

Il concerto di Piperno è stato preceduto dai brani “Il ratto di Persefone” di Giovanni Nicosia, “The divine code” di Giovanni Puliafito, “Ricercare” di Christian Paterniti” e “Invenzione” omaggio a Bach di Carmelo Chillemi, tutte musiche scritte da compositori messinesi per l’Orchestra da Camera di Messina ed eseguite ieri sera dalla stessa Orchestra composta dai musicisti Antero Arena, Joseph Arena, Maria Assunta Munafò, Rosanna Pianotti, Mirko Raffone e Giulio Di Fiore e diretta del M* Maria Assunta Munafò. In apertura L’Open Concert affidato al duo Gabriele Giuliano e Anita Munafò del Conservatorio Corelli, presentati dal presidente del Conservatorio, Egidio Bernava.

