Erasmus+: l’I.I.S. Impallomeni di Milazzo accoglie studenti olandesi

È ripreso, dopo quattro anni di pausa dovuti all’emergenza Covid-19, lo scambio culturale tra l’I.I.S. “Impallomeni” di Milazzo, diretto dalla Dottoressa Francesca Currò, e l’Ulenhof College di Doetinchem (Paesi Bassi). L’Istituto milazzese ha accolto un gruppo di diciassette studenti e due docenti olandesi che sono stati coinvolti sia in attività didattiche, laboratoriali e sportive a scuola che in visite ed escursioni sul territorio (Cittadella fortificata e MU.MA. di Milazzo, Taormina, Etna, Siracusa, Tindari e Marinello).

Le attività, coordinate dalle docenti referenti professoresse Cettina Bono e Iole Currò e dai colleghi olandesi Joukje De Bruin e Arjen Post, si sono svolte nell’arco di una settimana di aprile. Gli alunni olandesi sono stati ospiti delle famiglie degli studenti liceali i quali, a loro volta, avranno modo di apprezzare l’ospitalità delle famiglie olandesi in autunno. Lo scambio con la scuola olandese rientra nell’ambito delle iniziative di mobilità internazionale che coinvolgono, in particolare, il terzo e il quarto anno di tutti gli indirizzi liceali (classico, linguistico, scientifico e scienze applicate).

Il Polo liceale Impallomeni ha una lunga tradizione in questo campo, che vanta non solo la pluriennale collaborazione con l’Ulenhof College sin dall’a.s.2015/16, ma anche esperienze simili con scuole tedesche, francesi e svizzere, oltre alle attività di PCTO all’estero (in particolare in Spagna), ai viaggi di istruzione, agli stage linguistici e alle mobilità internazionali nell’ambito del programma Erasmus+

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it